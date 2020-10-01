Гай Ричи снимет сериал по мотивам «Джентельменов»
Валерия Исполатова
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Miramax TV работает над созданием сериала «Джентельмены», который будет основан на одноименном фильме. Об этом сообщает Deadline.
Режиссером и сценаристом сериала будет Гай Ричи, который создал и полнометражную версию.
Актерский состав нового проекта Deadline не называет.
Издание отмечает, что, прежде чем стать фильмом, «Джентельмены» задумывались как идея для телесериала.
В фильме «Джентельмены» снились Мэттью МакКонахи, Хью Грант, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг и другие.
Картина вышла в прокат в 2019 году и набрала $115 млн при бюджете в $22 млн.
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