Гай Ричи снимет сериал по мотивам «Джентельменов»

Miramax TV работает над созданием сериала «Джентельмены», который будет основан на одноименном фильме. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером и сценаристом сериала будет Гай Ричи, который создал и полнометражную версию.

Актерский состав нового проекта Deadline не называет.

Издание отмечает, что, прежде чем стать фильмом, «Джентельмены» задумывались как идея для телесериала.

В фильме «Джентельмены» снились Мэттью МакКонахи, Хью Грант, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг и другие.

Картина вышла в прокат в 2019 году и набрала $115 млн при бюджете в $22 млн.

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