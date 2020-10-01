Названа дата похорон создателя поросенка Фунтика Валерия Шульжика
Александра Лисица
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Названа дата похорон писателя и сценариста, создателя поросенка Фунтика Валерия Шульжика, сообщает агентство «Москва».
По словам писателя Валентина Постникова, похороны пройдут 2 октября. «Как мне сказала невестка, предположительно, от рака умер. Он болел более трех месяцев. Вроде, от рака, но я точно не могу сказать. Похороны пройдут в пятницу, где будет прощание, точно не знаю», — пояснил Постников.
Валерий Шульжик создал более 20 книг и сотни детских стихов. Мультфильм о поросенке Фунтике был снят по его пьесе «Четвертый поросенок».
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