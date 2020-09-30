Названа самая любимая у россиян картина «Мосфильма»
Александра Лисица
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Фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» стал самой любимой картиной студии «Мосфильм» среди россиян, сообщает киноканал «Мосфильм. Золотая коллекция» со ссылкой на собственный опрос.
В любви к этой ленте признались 69% опрошенных. На втором месте оказался фильм «Иван Васильевич меняет профессию» с 64%, на третьем — «Бриллиантовая рука» с 61%.
Также в топ-10 вошли «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Джентльмены удачи», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Любовь и голуби», «Девчата», «Москва слезам не верит» ,«Двенадцать стульев».
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