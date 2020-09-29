Жене расчлененного рэпера Картрайта продлили арест

Супруге рэпера Энди Картрайта Марине Кохал продлили арест на месяц, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Женщине, которую обвиняют в убийстве рэпера, придется остаться под арестом до 30 октября.

По словам женщины, за это время ее ни разу не посетили для допроса.

В июле правоохранители нашли в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко (настоящее имя Энди Картрайта). Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. Кохал позже предъявили обвинение в убийстве.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Любовница рэпера Картрайта рассказала о его отношениях с женой

— Адвокат вдовы Картрайта отреагировала на показания его любовницы

— Суд оставил под стражей вдову рэпера Картрайта