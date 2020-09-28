Хоакин Феникс назвал первенца в честь покойного брата

Актеры Хоакин Феникс и Руни Мара назвали своего первенца в честь покойного брата Феникса.

Об этом на кинофестивале в Цюрихе рассказал близкий друг семьи, режиссер Виктор Коссаковски. «У него родился ребенок. Прекрасный сын по имени Ривер», — цитирует режиссера издание Metro.

Актер Ривер Феникс скончался от передозировки наркотиков в 1993 году в возрасте 23 лет.

Феникс и Мара пока официально не подтверждали рождение ребенка.

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