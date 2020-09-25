Индийский певец Баласубраманьям умер после заражения COVID-19

Индийский певец, композитор, актер и шоумен Шрипати Пандитарадхиюла Баласубраманьям (Балу) скончался на 75-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, передает NDTV.

Причиной смерти называют остановку сердца и дыхания.

Артист был госпитализирован в начале августа. Через месяц он вылечился от коронавируса, но из-за осложнений был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Балу озвучивал поющих персонажей голливудских фильмов и пел на 16 индийских языках.

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