Фанаты Пугачевой показали, как будет выглядеть ее дочь от Галкина в 17 лет
Поклонники певицы Аллы Пугачевой и ее супруга, шоумена Максима Галкина, показали в Instagram, как будет выглядеть через 10 лет их семилетняя дочь Лиза.
На фанатской странице Лизы Галкиной появилась ее отретушированная фотография с ярким макияжем.
Менее чем за сутки пост набрал более 20 тыс. лайков и сотни комментариев. Некоторые из подписчиков страницы критикуют авторов кадра за чересчур яркий для подростка макияж, другие не сомневаются, что Лиза будет выглядеть именно так.
В 2020 году близнецы Лиза и Гарри Галкины впервые пошли в школу. 18 сентября 2020 года им исполнилось семь лет.
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