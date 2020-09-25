Стало известно «наказание» Харрисона Форда за опасный авиаинцидент

Актер Харрисон Форд прошел специальный учебный курс после опасного авиаинцидента с выездом на взлетно-посадочную полосу, сообщает издание TMZ.

Федеральное управление гражданской авиации США закрыло дело в отношении Форда после того, как он успешно прошел обучение, указано в сообщении.

В апреле текущего года Харрисон Форд стал виновником опасного происшествия в аэропорту Лос-Анджелеса. Актер был за штурвалом двухместного легкого самолета, когда тот по ошибке пересек взлетно-посадочную полосу, где параллельно совершало посадку другое воздушно-транспортное средство.

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