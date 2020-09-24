Белорусские звезды рассказали о визите на инаугурацию Лукашенко

Александра Лисица

Певицы Александра и Валентина Груздевы в беседе с «Московским комсомольцем» рассказали о визите на инаугурацию белорусского президента Александра Лукашенко.

По их словам, в зале сидел посол Белоруссии в России, было много спортсменов и деятелей культуры. «Нас фотографировал один очень важный человек. Нам потом сказали об этом. Мы не можем пока называть его имя, но вы вскоре прочитаете в новостях», — уточнили белорусские звезды.

Груздевы рассказали, что они до последнего не знали, что произойдет. «Когда все расселись, я заметила военных в парадной форме, их было очень много. И тут до меня дошло, что мы присутствуем на инаугурации», — сказала одна из сестер.

Телефонов у гостей не было, их сдавали в личные ячейки.

23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла тайно во Дворце Независимости в Минске. Сам Лукашенко не считает инаугурацию тайной. Он указал на то, что на церемонию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными.

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