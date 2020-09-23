Во Франции умерла певица Жюльетт Греко

Во Франции скончалась певица Жюльетт Греко. Об этом сообщает Le Monde.

Греко умерла в своем доме в Раматюэле на юге страны на 94 году жизни в окружении своей семьи.

В юном возрасте она вступила в Сопротивление во времена Второй мировой войны. После военных времен певица завоевала популярность во Франции.

Кроме того, Греко также появлялась в кино, в частности в таких лентах, как «Хижина дяди Тома», «Орфей» и «Ночь генералов».