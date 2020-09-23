Звезда «Довода» намекнул на выход сиквела

Звезда фильма «Довод» Джон Дэвид Вашингтон в беседе с Esquire намекнул на выход сиквела фантастического боевика.

Герой Вашингтона и герой Роберта Паттинсона в финале фильма приходят к выводу, что им предстоит узнать друг друга в будущем. Отвечая на вопрос о возможном сиквеле, актер заявил, что заранее на него согласен, однако не знает, будет ли режиссер Кристофер Нолан его снимать. «Нолан делает то, что считает нужным», — сказал он, добавив, что режиссер сейчас может работать над другим проектом. «Мне бы хотелось снова принять в этом участие и исследовать этот сюжет. По-моему, это уникальный проект», — считает Вашингтон.

«Довод» вышел в российский прокат 13 августа 2020 года.

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