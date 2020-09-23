В Москве похоронили Михаила Борисова
Александра Лисица
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Телеведущего Михаила Борисова похоронили в Москве, сообщает ТАСС.
Похороны прошли на Востряковском кладбище в Москве. «Михаила Борисовича похоронили, уже установили венки», — сообщила представительница окружения актера и режиссера.
До этого в Театральном институте имени Щукина прошло прощание с артистом
Михаил Борисов скончался 19 сентября в возрасте 71 года. В Театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры, кроме того, ставил дипломные спектакли.
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