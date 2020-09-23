Елена Борщева раскрыла причины ухода из Comedy Woman
Звезда шоу Comedy Woman Елена Борщева в программе «Эпатия Манучи» на YouTube рассказала, почему ушла из передачи.
Она не стала скрывать, что испытывала на съемках неприятные ощущения. «Я приходила в офис, и мне было плохо, у меня ватные ноги становились, быстрее хотелось оттуда уйти», — цитирует Борщеву РИА «Новости».
КВНщица не подружилась ни с кем из участниц, однако болезненно переживала уход. «Помню, когда я собрала свои вещи, администратор крикнула: «Девчонки, шкафчик освободился. Налетай!» Мне, конечно, было обидно. Потому что я вложила много времени, сил и души в этот проект», — сказала она.
Борщева также рассказала, что решила покинуть шоу после того, как провела весь съемочный день, ожидая своего выступления, но его отменили из-за болезни Дмитрия Хрусталева.
Юмористка участвовала в съемках Comedy Woman с 2008 по 2012 год.
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