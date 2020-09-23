Вдовиченков рассказал о заражениях коронавирусом на «Кинотавре»

Говорить о массовом заражении коронавирусом на «Кинотавре» нельзя, поскольку речь идет о единичных случаях. Об этом «Газете.Ru» заявил член жюри основного конкурса кинофестиваля, актер Владимир Вдовиченков.

«Не знаю точно, кто конкретно, но кто-то привез коронавирус, не зная об этом. Но «Кинотавр», как мне кажется, это почти не задело. Даже если какие-то единичные случаи есть, эпидемию пока никто не отменял», — сказал он.

Актер также похвалил меры безопасности, предпринятые администрацией кинофестиваля, и назвал раздолбаями гостей, которые отказывались их соблюдать.

«В плане безопасности все было организовано по высшему разряду — нельзя было шагу ступить, чтобы не попросили надеть маску, не продезинфицировали руки. Сами гости «Кинотавра» были немножко раздолбаи. Не соблюдают режим, маски не носят. Администрация не может ходить с полицейскими и разгонять компании больше двух человек. Как говорится, колхоз — дело добровольное. Но в этот раз было беспрецедентное внимание к безопасности», — подчеркнул Вдовиченков.

Ранее СМИ сообщили, что многие гости «Кинотавра» сдали положительные тесты на коронавирус после возвращения из Сочи. Среди заразившихся оказались режиссер Резо Гигинеишвили и член жюри фестиваля Нигина Сайфуллаева. Комментировать эту информацию «Газете.Ru» Гигинеишвили и Сайфуллаева отказались.

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