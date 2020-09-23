Скончался конферансье Утесова и Кобзона Арнольд Гумницкий

В санатории под подмосковным городом Пушкино умер знаменитый конферансье Арнольд Гумницкий. Об этом сообщает Пятый канал.

Он скончался на 81-м году жизни.

Гумницкий работал с певцами Леонидом Утесовым, Иосифом Кобзоном и другими артистами. В 1993 году он получил звание «Заслуженный артист России».

Причина смерти известного конферасье не уточняется. Сообщается, что Гумницкого хотят похоронить на Востряковском кладбище.