Умерла 98-летняя мама Сильвестра Сталлоне
Александра Лисица
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Скончалась 98-летняя Джеки Сталлоне — звездный астролог и мать актера Сильвестра Сталлоне, сообщает издание TMZ со ссылкой на собственный источник.
Обстоятельства смерти женщины пока неизвестны.
Кроме Сильвестра Сталлоне, у Джеки остался еще один сын — певец Фрэнк Сталлоне. Дочь астролога, певица Тони Д'Альто, умерла.
Джеки Сталлоне был менеджером и промоутером рестлинговой передачи Glow в 1980-е.
Пока представители знаменитости не комментировали сообщения о ее смерти.
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