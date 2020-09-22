Умерла 98-летняя мама Сильвестра Сталлоне

Александра Лисица

Скончалась 98-летняя Джеки Сталлоне — звездный астролог и мать актера Сильвестра Сталлоне, сообщает издание TMZ со ссылкой на собственный источник.

Обстоятельства смерти женщины пока неизвестны.

Кроме Сильвестра Сталлоне, у Джеки остался еще один сын — певец Фрэнк Сталлоне. Дочь астролога, певица Тони Д'Альто, умерла.

Джеки Сталлоне был менеджером и промоутером рестлинговой передачи Glow в 1980-е.

Пока представители знаменитости не комментировали сообщения о ее смерти.

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