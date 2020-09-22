В сети появился трейлер телесериала «ВандаВижен»
Елизавета Мележенкова
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В сети появился трейлер телесериала про супергероев «ВандаВижен». Он опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment.
Ролик создан в стиле черно-белого кино. В нем показана тихая жизнь Алой Ведьмы и Вижена, которые затем начинают раскрывать, чем они занимались раньше.
Супергерои вспоминают о себе и понимают, что мир на самом деле не такой, каким им казался.
Ситком окажется первым телесериалом Marvel на сервисе Disney+, релиз запланирован на конец 2020 года.
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