В сети появился трейлер телесериала «ВандаВижен»

Елизавета Мележенкова

В сети появился трейлер телесериала про супергероев «ВандаВижен». Он опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Ролик создан в стиле черно-белого кино. В нем показана тихая жизнь Алой Ведьмы и Вижена, которые затем начинают раскрывать, чем они занимались раньше.

Супергерои вспоминают о себе и понимают, что мир на самом деле не такой, каким им казался.

Ситком окажется первым телесериалом Marvel на сервисе Disney+, релиз запланирован на конец 2020 года.

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