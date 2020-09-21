Бекмамбетов стал председателем жюри ММКФ
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов стал председателем жюри Московского международного кинофестиваля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора по связям с общественностью ММКФ Петра Шепотинника.
Шепотинник уточнил, что на ММКФ будет отдельная программа фильмов в формате «скринлайф», разработкой которого активно занимается Бекмамбетов.
Также в состав жюри вошли актриса Марина Александрова, британский кинокритик Брайан Вайнер, румыно-швейцарский продюсер и режиссер Александр Йорданеску и египетский писатель Махмуд Солиман. В жюри программы короткого метра вошли продюсер Марина Жигалова, режиссер Елена Хазанова, режиссер Гай Дэвис.
Московский международный кинофестиваль пройдет с 1 по 8 октября 2020 года.
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