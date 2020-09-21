Назван «Лучший комедийный сериал» по версии премии «Эмми»
Ника Пикекатлет
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На церемонии вручения премии американской телеакадемии «Эмми» приз за «Лучший комедийный сериал» получила работа «Шиттс Крик». Трансляция мероприятия ведется в эфире ABC.
Также приз в номинации «лучшая актриса в комедийном сериале» получила актриса «Шиттс Крик» Кэтрин О'Хара.
Вместе с ней статуэтку вручили ее коллеге Юджину Леви как «Лучшему актеру в комедийном сериале».
В Лос-Анджелесе проходит 72-я церемония вручения наград премии «Эмми».
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