В Гильдии актеров кино прокомментировали кончину Чуприкова

Директор Гильдии актеров кино России, заслуженный работник культуры Валерия Гущина назвала актера Владимира Чуприкова добрым и удивительным человеком, передает RT.

Она отметила, что артисту очень любил помочь и что-то сделать для своих коллег, друзей, актеров.

«Это удивительный человек. Когда у актера Игоря Гузуна случилась сложнейшая жизненная ситуация, Володя тут же прибежал и говорит: «Давайте что-то сделаем, ему нужно помочь деньгами». И помогал, помогал бескорыстно, без всякого пиара, шума. Чем мог, тем и помогал, кому даже привозил картошку и морковку с дачи. Добрейшей души человек», — рассказала Гущина.

По ее словам, информацию насчет похорон сообщат в понедельник, 21 сентября.

Гущина также отметила, что Чуприков сыграл огромное количество ролей.

«250 ролей... И только в этом году к выходу готовится 22 проекта. То есть он очень востребованный актёр эпизода, так назовём, как был Павел Винник. Прощаясь с Володей, могу сказать, что ушёл очень добрый человек. Ему было всего 56 лет», — сказала Гущина.

Российский актер Владимир Чуприков, известный по ролям в фильмах «Гагарин. Первый в космосе» и «Возвращение Мухтара», умер 19 сентября.

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