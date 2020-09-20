Скончался российский актер Владимир Чуприков

Российский киноактер Владимир Чуприков, известный по фильмам «Гагарин. Первый в космосе» и «Возвращение Мухтара» скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщается на сайте Российского академического молодежного театра.

«Девятнадцатого сентября ушел из жизни Владимир Чуприков, служивший в РАМТе с 1988 по 2000 год. Наши соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении театра.

Чуприков был принял в труппу РАМТа в 1988 году. Он исполнил роли в таких фильмах и сериалах, как «Баня», «Димка-невидимка», «Папины Дочки», «Ловушка № 46», «Возвращение Мухтара», «Гагарин. Первый в космосе» и других.

Причины смерти актера не называются.