Стала известна судьба «Русского лото» после смерти Борисова

Катерина Медведева
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Розыгрыши «Русского лото» будут вести соведущие Михаила Борисова Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя «Столото».

«Пока розыгрыши «Русского лото» будут вести многолетние соведущие Михаила Борисовича Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина. Периодичность розыгрышей лотереи и ее правила не меняются», — объяснил представитель.

Отмечается, что сегодняшняя передача выйдет в записи с участием умершего ведущего.

Ранее сообщалось, что Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни.

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