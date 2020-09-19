Актеру Владимиру Юматову вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем
Ева Краснова
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Советскому и российскому актеру театра и кино Владимиру Юматову вызвали карету скорой помощи из-за проблем с сердцем, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные источники.
По некоторым данным, 69-летнему артисту неожиданно стало плохо с сердцем и ему вызвали скорую.
В настоящее время нет данных о том, был ли госпитализирован Юматов.
Юматов известен по фильму «Попутчик» (1986), сериалам «Марш Турецкого», «Крылья империи», «Паук», «Побег» и др.
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