Актеру Владимиру Юматову вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем

Советскому и российскому актеру театра и кино Владимиру Юматову вызвали карету скорой помощи из-за проблем с сердцем, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные источники.

По некоторым данным, 69-летнему артисту неожиданно стало плохо с сердцем и ему вызвали скорую.

В настоящее время нет данных о том, был ли госпитализирован Юматов.

Юматов известен по фильму «Попутчик» (1986), сериалам «Марш Турецкого», «Крылья империи», «Паук», «Побег» и др.

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