В РПЦ пожелали Депардье остановиться в духовных исканиях на православии

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион поприветствовал выбор французского актера Жерара Депардье, который принял православие в русском храме Парижа. Об этом сообщает «Интерфакс».

До этого Депардье уже принимал ислам и буддизм, а приняв православие, заявил, что ему для полноты остается теперь принять иудаизм.

Митрополит пожелал актеру, чтобы православие стало его окончательным выбором веры.

«Если этому выбору предшествовал долгий путь религиозных исканий, то я очень рад, что этот путь завершается именно в Православной церкви», — сказал архиерей.

Он добавил, что православие является религиозной традицией, которая позволяет человеку реализовать духовный и нравственный потенциал.

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