Заразившегося коронавирусом Юрия Назарова выписали из больницы

Российский актер Юрий Назаров, которого ранее госпитализировали из-за коронавирусной инфекции, выписан из больницы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на дочь артиста Татьяну Назарову.

По ее словам, Назаров находится дома, с ним все хорошо — «жив-здоров». Она отметила, что за все время нахождения в больнице Назаров лишь один раз пожаловался на свое состояние, — когда находился в реанимации. Тогда он сказал, что чувствует себя усталым.

«При том, что у него 70% поражения легких было, больше я от него ни одной жалобы не слышала. Он полностью здоров, находится дома», — рассказала Назарова.

Ранее стало известно, что народный артист РФ Юрий Назаров попал в реанимацию с пораженными легкими из-за COVID-19.

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