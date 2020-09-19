Пашаев огласил письмо Ефремова в свою защиту

Адвокат Эльман Пашаев зачитал перед журналистами во Владикавказе письмо, которое составил его бывший подзащитный — актер Михаил Ефремов, передает ТАСС.

«Пашаев выполняет свою работу защитника высокопрофессионально, все его взаимодействия с журналистами, СМИ происходят исключительно по моей просьбе и в моих интересах, адвокатскую тайну не разглашает. <...> Прошу вас прекратить дисциплинарное производство в отношении моего защитника Пашаева Эльмана», — говорится в обращении Ефремова.

По словам юриста, в письме указано, что оно датировано 16 сентября.

Ранее Пашаева, который защищал интересы артиста Михаила Ефремова в суде, лишили адвокатского статуса.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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