Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Пугало» Давыдова
Бернст Ю.
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Лучшим фильмом на фестивале «Кинотавр» в Сочи признана мистическая драма «Пугало» Дмитрия Давыдова о судьбе якутской знахарки. Об этом сообщает ТАСС.
«Якутский фильм впервые на «Кинотавре» и сразу приз, спасибо. Поддержите регионы, и российское кино станет лучше», — сказал Давыдов.
Ранее сообщалось, что приз зрительских симпатий на фестивале получила биографическая драма Оксаны Карас «Доктор Лиза». «Пугало» оказалось в этом рейтинге на втором месте.
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