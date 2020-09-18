Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Пугало» Давыдова

Лучшим фильмом на фестивале «Кинотавр» в Сочи признана мистическая драма «Пугало» Дмитрия Давыдова о судьбе якутской знахарки. Об этом сообщает ТАСС.

«Якутский фильм впервые на «Кинотавре» и сразу приз, спасибо. Поддержите регионы, и российское кино станет лучше», — сказал Давыдов.

Ранее сообщалось, что приз зрительских симпатий на фестивале получила биографическая драма Оксаны Карас «Доктор Лиза». «Пугало» оказалось в этом рейтинге на втором месте.

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