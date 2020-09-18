Запашный рассказал о пострадавших из-за мошенников в WhatsApp звездах

От действий задержанных по подозрению в мошенничестве через WhatsApp пострадали несколько известных артистов и спортсменов. Об этом «Газете.Ru» рассказал гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, ставший одной из жертв мошенников.

«Я точно знаю, что еще две эстрадные звезды пострадали. Они пока имена свои не светят, но правоохранительные органы назвали их. И еще несколько баскетболистов и несколько хоккеистов. Значит, все эти люди тоже писали заявления», — сказал Запашный.

Он добавил, что на самом деле число обманутых людей значительно больше, чем известно сейчас. По данным МВД, жертвами мошенников стали 30 человек, а общий ущерб составил 4,5 млн руб.

«Только сегодня мне написали несколько людей из Владикавказа, женщина готова дать показания — сумма ущерба до 9 млн рублей. Это только у одной. Уверен, что после выхода информации в публичное пространство пострадавших будет гораздо больше», — заключил артист.

Эдгард Запашный обратился в полицию несколько месяцев назад. Он рассказал, что в мессенджере ему написал неизвестный, который представился другом артиста — бойцом ММА Алексеем Олейником. Мужчина попросил у Запашного в долг 50 тыс. руб., но исчез после получения денег.

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