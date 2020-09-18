Автор песни в поддержку Лукашенко объяснил участие в клипе российских артистов

Автор песни и клипа в поддержку белорусского президента Александра Лукашенко «Любимую не отдают» Евгений Олейник в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о создании композиции.

По его словам, песню, названную цитатой из речи Лукашенко, исполнили те, кто посчитал ее близкой по духу. «Мы предложили — все они, и белорусы и россияне — согласились», — объяснил он участие в клипе российских артистов.

В записи клипа приняли участие Николай Басков, Филипп Киркоров, Диана Гурцкая и другие белорусские и русские артисты.

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