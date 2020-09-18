Скончался автор книги «Форрест Гамп» Уинстон Грум

Автор книги «Форрест Гамп» Уинстон Грум скончался в Соединенных Штатах в возрасте 77 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэра города Фэрхоп в штате Алабама Кэрина Уилсона.

«С огромной грустью я сообщаю о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоп сегодня потерял легендарного автора», — сообщил мэр.

Книга «Форрест Гамп» вышла на прилавки в 1986 году. Повествование ведется от имени умственно отсталого юноши, который рассказывает о своей жизни. Труд Грума стал популярен во всем мире благодаря одноименной экранизации, которая получила шесть премий «Оскар».