Киану Ривз назвал жанр четвертой «Матрицы»

Александра Лисица

Актер Киану Ривз в эфире «Би-би-си» назвал жанр четвертого фильма научно-фантастической франшизы «Матрица».

По словам актера, который вернется к роли Нео, это будет фильм о любви. «У нас замечательный режиссер, Лана Вачовски, и она создала прекрасный сценарий лав-стори, очень вдохновляющий», — цитирует Ривза NME.

Киану Ривз также рассказал, что фильм станет продолжением, а не приквелом предыдущих частей. «Никаких путешествий в прошлое», — отрезал он.

«Матрица 4» должна выйти в прокат в апреле 2022 года. Сейчас съемки фильма возобновлены в Берлине после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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