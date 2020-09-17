В сети раскритиковали фильм о жизни дочери русского царя в США

В социальных сетях российские пользователи раскритиковали фильм американского режиссера Блейка Дж. Харриса «Анастасия».

По сюжету, принцесса Анастасия — «единственная, кому удалось скрыться от Ленина и его сообщников, пройдя через магический портал». Девочка попадает в США 1980-х, заводит себе американскую подругу Меган, с которой ест спагетти и ходит на шопинг. »Анастасии Романовой было 17, когда она и ее семья была безжалостно расстреляна. Это страшная трагедия, на которой сейчас наживаются «толерантные» американцы», — пишет познакомившаяся с сюжетом фильма россиянка в Twitter, возмущаясь, что сценаристы сделали «из образованной принцессы неряху, которая не знает, что такое вилка».

Мировая премьера «Анастасии» состоялась еще в начале 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пропаганда педофилии: фильм «Милашки» проверит Минюст США

— «Покойся с миром»: Джоан Роулинг «похоронили» за трансфобию

— Адвокат Учителя считает неуместным втягивать Путина в конфликт из-за фильма о Цое