Путин поздравил музей-усадьбу Чернышевского со 100-летием

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летием коллектив музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского.

Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля. В обращении к коллективу Путин назвал музей одной из важнейших достопримечательностей и признанным культурным, просветительским центром Саратова и Поволжья.

Он отметил научную, исследовательскую работу представителей музея и его выставочные и образовательные проекты. «Многое делается для того, чтобы гости музея, особенно молодежь, открыли для себя новые страницы отечественной истории и литературы, общественной и философской мысли. И потому ваш кропотливый, созидательный труд, направленный на сбережение нашего бесценного культурного, духовного наследия, достоин самого искреннего признания», — написал глава государства.

Литературный критик, философ, автор книги «Что делать?» Николай Чернышевский родился и жил в Саратове. В доме, где сейчас расположен музей, Чернышевский жил до 17-летнего возраста и после учебы в Петербурге.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин отметил яркий талант празднующего юбилей Гафта

— Путин отметил щедрый талант празднующей юбилей Долиной

— Путин отметил темперамент празднующего юбилей Петросяна