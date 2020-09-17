Сафронов отказался платить за «взятого в заложники» в Турции сына

Художник Никас Сафронов отказался платить за ремонт бассейна, который сломал его сын Лука Затравкин, пишет «Собеседник».

«Я не собираюсь нести ответственность за любые последствия, связанные с его лишним весом», — заявил Сафронов. Он пожаловался, что из-за сына страдает его имидж.

Если его сын нашел деньги на билеты в Турцию и смог оплатить номер в дорогом отеле, «то как-нибудь найдет средства вернуться обратно», считает художник.

Ранее сообщалось, что пианист сломал детский бассейн в одном из турецких отелей. По словам Сафронова, в отеле отказались выпускать Затравкина до тех пор, пока он не выплатит компенсацию. По данным СМИ, руководство отеля оценило ущерб от действий Затравкина в $19 тыс. Сам пианист утверждает, что отель освободил его от оплаты ремонта.

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