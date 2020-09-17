Сафронов отказался платить за «взятого в заложники» в Турции сына

Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание

Художник Никас Сафронов отказался платить за ремонт бассейна, который сломал его сын Лука Затравкин, пишет «Собеседник».

«Я не собираюсь нести ответственность за любые последствия, связанные с его лишним весом», — заявил Сафронов. Он пожаловался, что из-за сына страдает его имидж.

Если его сын нашел деньги на билеты в Турцию и смог оплатить номер в дорогом отеле, «то как-нибудь найдет средства вернуться обратно», считает художник.

Ранее сообщалось, что пианист сломал детский бассейн в одном из турецких отелей. По словам Сафронова, в отеле отказались выпускать Затравкина до тех пор, пока он не выплатит компенсацию. По данным СМИ, руководство отеля оценило ущерб от действий Затравкина в $19 тыс. Сам пианист утверждает, что отель освободил его от оплаты ремонта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Сын Никаса Сафронова пострадал при прыжке в детский бассейн

Сына Никаса Сафронова не выпускают из турецкого отеля