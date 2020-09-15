Назван шорт-лист Букеровской премии по литературе (Booker Prize), сообщает ТАСС.

Из 13 участников длинного списка в короткий вошли авторы из США Дайан Кук («Новая глухомань»), Эвнил Доши («Жженый сахар»), Брэндон Тейлор («Реальная действительность»), а также Цици Дангарембга из Зимбабве («Тело для оплакивания»). Кроме того, в шорт-листе оказались два писателя с двойным гражданством: Дуглас Стюарт (Шотландия и США) с романом «Шагги Бейн» и Мааза Менгисте (Эфиопия и США) с книгой «Король теней».

Эксперты ожидали появления в списке британской писательницы Хилари Мэнтел с новым произведением «Зеркало и свет» и американки Энн Тайлер с романом «Рыжий на обочине».

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