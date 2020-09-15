Назван новый адвокат Михаила Ефремова
Назван новый адвокат актера Михаила Ефремова, сообщает сайт mk.ru.
Им станет юрист Роман Филиппов. Он будет представлять интересы актера при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. Он имеет статус адвоката с 2014 года и специализируется на гражданском и уголовном праве.
Ранее интересы артиста в суде защищал Эльман Пашаев, которого Минюст попросил лишить адвокатского статуса из-за нарушающих законодательство и Кодекс профессиональной этики высказываний.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пашаев пообещал, что будет помогать Ефремову «до последнего дня»
— Сестра Ефремова рассказала, что для него страшнее тюрьмы
— Московский омбудсмен рассказала о состоянии Ефремова в СИЗО