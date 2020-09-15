Минюст требует лишить Пашаева адвокатского статуса

Министерство юстиции внесло в региональные отделения адвокатских палат представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Александра Добровинского и о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, сообщает РИА «Новости».

Оба юриста работали на процессе по делу Михаила Ефремова и нарушили законодательство об адвокатской деятельности и Кодекс профессиональной этики адвокатов во время публичных выступлений. «Высказывания демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности», — утверждают в ведомстве.

Пашаев защищал Ефремова по делу о смертельном ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров. Добровинский, в свою очередь, представлял интересы семьи погибшего.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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