Помогавшего Джо Байдену актера Netflix обыщут из-за непристойных детских фото

ФБР начало расследование в отношении звезды Netflix Джерри Харриса, сообщает Fox News.

Харриса, снимавшегося в документальном сериале Cheer, подозревают в вымогательстве непристойных фотографий у несовершеннолетних. Известно, что ФБР запросило ордер на обыск дома Харриса.

В беседе с изданием TMZ представитель Харриса, все, в чем можно обвинить артиста, происходило, когда он сам был ребенком. «Мы уверены, что, когда расследование завершится, будут обнародованы правдивые факты», — сказал представитель.

Официальных обвинений Харрису не предъявлено. Известно, что актер помогал бывшему вице-президенту и кандидату в президенты США Джо Байдену во время предвыборной кампании. Летом Харрис провел с Байденом интервью в Instagram о пассивности электората во время выборов.

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