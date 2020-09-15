Помогавшего Джо Байдену актера Netflix обыщут из-за непристойных детских фото
ФБР начало расследование в отношении звезды Netflix Джерри Харриса, сообщает Fox News.
Харриса, снимавшегося в документальном сериале Cheer, подозревают в вымогательстве непристойных фотографий у несовершеннолетних. Известно, что ФБР запросило ордер на обыск дома Харриса.
В беседе с изданием TMZ представитель Харриса, все, в чем можно обвинить артиста, происходило, когда он сам был ребенком. «Мы уверены, что, когда расследование завершится, будут обнародованы правдивые факты», — сказал представитель.
Официальных обвинений Харрису не предъявлено. Известно, что актер помогал бывшему вице-президенту и кандидату в президенты США Джо Байдену во время предвыборной кампании. Летом Харрис провел с Байденом интервью в Instagram о пассивности электората во время выборов.
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