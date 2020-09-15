Сестра Ефремова рассказала, что для него страшнее тюрьмы

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия в беседе с изданием «СтарХит» рассказала, что для него страшнее тюремного заключения.

По мнению Анастасии Ефремовой, артиста не наказали реальным тюремным сроком. «Вы наказали всех, лишив их его. Мишка — это подарок нам, людям. Страну просто лишили одного из лучших артистов. На какое-то время. Для брата не страшно никакое наказание, если будет возможность деятельности», — объяснила она, добавив, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, были для актера действительно страшны.

Она также напомнила, что на последнее судебное заседание Ефремов пришел с папкой, в которой лежала пьеса, и был направлен в СИЗО с самым большим актовым залом в Москве, где сможет выступать.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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