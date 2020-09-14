Дочь Заворотнюк спросили о насилии в отношении актрисы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна ответила на вопрос о насилии в отношении актрисы.

В передаче «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ актриса Лия Волянская заявила, что артистку и ее детей якобы избивал бывший муж Дмитрий Стрюков. По словам Анны, выход этой передачи с ней согласован не был, а сама она прессу не читает и не смотрит телевизор. «Ничего не согласовывают, пишут и снимают полный бред», — цитирует девушку издание «7 дней».

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластомы) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

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