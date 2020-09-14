Звезда «России 1» рассказала о жизни в Италии после увольнения

Бывшая ведущая телеканала «Россия 1» Елена Ландер в интервью изданию «СтарХит» рассказала о своей жизни в Италии после увольнения.

По словам Ландер, вдали от московского уровня стресса она смогла расслабиться. «Я решила шикануть и наконец-то жить так, как мне хочется», — сообщила она, добавив, что вернется к актерской деятельности и уже проходит кастинги и пробы, а также учит языки и занялась бегом. «Климат позволяет бегать круглый год на улице, а не на дорожке в зале. Это такое удовольствие! А еще провожу время с семьей. Встречаю дочку из школы, мы идем гулять, пить кофе и... по магазинам. В Милане сложно не поддаться этому увлечению», — поделилась Ландер.

В Италии звезда российского ТВ живет вместе с мужем Фабио и дочерью Эстель.

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