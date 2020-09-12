Приз за лучшую мужскую роль на итальянском кинофестивале получил Фавино

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль на 77-м Венецианском кинофестивале получил итальянец Пьерфранческо Фавино, сообщает РИА «Новости».

51-летний актер забрал награду за свою роль в драме «Наш отец», повествующей о периоде в итальянской истории под названием «свинцовые семидесятые», когда по всей стране активизировались радикальные группировки.

Международный Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо со 2 сентября. Награждение победителей состоялось 12 сентября, в субботу.

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