Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» был удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, передает ТАСС со ссылкой на международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.

Получая награду, режиссер поблагодарил свою жену Юлию Высоцкую, которая сыграла главную роль в картине, а также и продюсера Алишера Усманова.

Всего в основном конкурсе были представлены 18 фильмов.

Кончаловский также имеет два «Серебряных льва» за картины «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай», а также гран-при за «Дом дураков».

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