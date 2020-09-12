У сенаторов США появились вопросы к Disney насчет фильма «Мулан»

Группа конгрессменов США из обеих партий во главе с сенатором-республиканцем Марко Рубио направила письмо гендиректору американской корпорации The Walt Disney Company Бобу Чапеку насчет фильма «Мулан». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рубио.

Сенаторы требуют Чапека объяснить сотрудничество компании с органами безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе КНР в рамках съемок фильма.

«Решение снимать части «Мулан» в СУАР в сотрудничестве с местными службами безопасности и пропаганды [является] молчаливым признанием легитимности этих преступников, чьи деяния могут быть приравнены к геноциду», — говорится в письме.

К инициативе присоединились 18 сенаторов и членов Палаты представителей.

СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств Китая — уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По данным властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем. В 2018 году в ООН заявили, что в их распоряжение поступили «объективные данные» о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы «могут противозаконно содержаться» до 1 млн уйгуров.

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