Шнуров назвал приговор Ефремову чрезмерно жестоким
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Музыкант Сергей Шнуров заявил, что суд вынес чрезмерно жестокий приговор актеру Михаилу Ефремову, однако он виноват в этом сам. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».
«Чересчур жестоко. Но он сам виноват — зачем было такого адвоката брать? Неясно», — сказал Шнуров.
Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.
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