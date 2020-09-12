Шнуров назвал приговор Ефремову чрезмерно жестоким

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что суд вынес чрезмерно жестокий приговор актеру Михаилу Ефремову, однако он виноват в этом сам. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Чересчур жестоко. Но он сам виноват — зачем было такого адвоката брать? Неясно», — сказал Шнуров.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— У Ефремова отличные отношения с сокамерниками

— Адвокату Ефремова может грозить уголовная ответственность

— Нового адвоката для Ефремова выберет его супруга