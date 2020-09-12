Организаторы объяснили приглашение Зюганова в жюри конкурса по использованию Мавзолея без Ленина

Куратор конкурса по реиспользованию Мавзолея без В. И. Ленина Ирина Коробьина рассказала «Газете.ру» о приглашении главы КПРФ Геннадия Зюганова участвовать в жюри конкурса.

Она пояснила, что изначально организаторы планировали пригласить его в жюри, поэтому он есть в первоначальном списке, но позже отказались от этой идеи.

«Геннадия Зюганова у нас нет в списке, мы знаем, что Геннадий Андреевич негативно относится [к таким инициативам]. Мы планировали его пригласить, а потом прочитали его мнение по этому вопросу, и он не указан в программе», — уточнила она.

По ее словам, приглашения были направлены определенным лицам, но они их еще могли не получить. Их доставкой занимался Союз архитекторов. Она отметила, что, по всей видимости, произошел какой-то сбой.

«Это планы. Это идеальное жюри в представлении организаторов. Соответственно, все потенциальные члены, которых мы бы очень хотели привлечь со всей любовью и уважением к работе в жюри, могут как согласиться, так и отказаться», — резюмировала Коробьина.

Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади. На конкурс уже отреагировал лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, который назвал его «провокационной инициативой».

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