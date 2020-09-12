В Конгрессе США просят Минюст подать в суд на Netflix из-за «Милашек»

Конгресс США призвал Минюст подать в суд на Netflix за фильм «Милашки». Об этом сообщает Fox News.

По мнению ряда конгрессменов, комедийная драма сексуализирует маленьких девочек и «служит пищей для педофилов».

«Сексуализации детей нет оправдания, и решение Netflix выпустить фильм «Милашки» в лучшем случае отвратительно, а в худшем — серьезное преступление», — заявил сенатор США Том Коттон.

Также он призвал Министерство юстиции принять меры в отношении Netflix за распространение откровенных сцен с детьми.

Кроме того, Коотон выразил мнение, что этот фильм может сподвигнуть молодых девушек отправлять снимки порнографического характера незнакомцам в интернете.

Netflix 9 сентября представил новый фильм «Милашки» о танцевальной группе девочек-подростков. В киноленте 11-летние девочки танцуют тверк в открытой одежде.

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