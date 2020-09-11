Последнюю перед ДТП кинороль Ефремова назвали пророческой

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Кадр из фильма «Процесс» Сергея Кальварского Кадр из фильма «Процесс» Сергея Кальварского
Кадр из фильма «Процесс» Сергея Кальварского
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В сети появился короткометражный фильм «Процесс» Сергея Кальварского с Михаилом Ефремовым в одной из ролей, сообщает сайт mk.ru.

Роль стала для артиста последней перед смертельным ДТП, и ее первые зрители короткометражки называют пророческой — на экране он предстает в роли адвоката, похожего на его собственного защитника Эльмана Пашаева.

Кальварский вел концерт, во время которого был убит Игорь Тальков, и занимался избирательной президентской кампанией Ксении Собчак. Также он снимал клипы для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Лаймы Вайкуле и др.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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