Последнюю перед ДТП кинороль Ефремова назвали пророческой

В сети появился короткометражный фильм «Процесс» Сергея Кальварского с Михаилом Ефремовым в одной из ролей, сообщает сайт mk.ru.

Роль стала для артиста последней перед смертельным ДТП, и ее первые зрители короткометражки называют пророческой — на экране он предстает в роли адвоката, похожего на его собственного защитника Эльмана Пашаева.

Кальварский вел концерт, во время которого был убит Игорь Тальков, и занимался избирательной президентской кампанией Ксении Собчак. Также он снимал клипы для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Лаймы Вайкуле и др.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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