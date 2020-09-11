Мэрилин Мэнсон выпустил первый за три года альбом

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон выпустил одиннадцатый студийный альбом We Are Chaos, передает Billboard.

По словам Мэнсона, на создание диска его вдохновила современность. «Когда я слушаю We Are Chaos сейчас, кажется, что он записан вчера, будто мир повторяет себя, как обычно, будто титульный трек и все истории пишутся сейчас», — делился Мэнсон в апреле 2020 года.

Это первый студийный альбом Мэрилина Мэнсона за три года. В альбоме 10 треков.

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