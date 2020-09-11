Кончаловский назвал развенчание культа личности ошибкой Хрущева
Режиссер Андрей Кончаловский считает развенчание культа личности руководителя СССР Иосифа Сталина ошибкой сменившего его на посту руководителя государства Никиты Хрущева, рассказал он журналистам после премьеры своего нового фильма «Дорогие товарищи» в Венеции.
Драма посвящена подавлению протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году. «Я думаю, что многие коммунисты после 20-го съезда остались огорчены, и я думаю, это было плохим решением Хрущева. Я согласен с Мао Цзэдуном, который сказал: «Хрущев идиот, он предал коммунизм». И в Китае Мао до сих пор на стенах, а китайцы строят общество на его идеях», — цитирует Кончаловского РИА «Новости». По словам режиссера, лидер СССР Хрущев «не был очень умным человеком».
Кончаловский уверен, что к десталинизации Хрущева подтолкнуло желание остаться в безопасности. «И это становилось все более сильным при Брежневе и Андропове. И в 1980-е годы они полностью продались американцам. Я говорю про ведущих представителей правительства, они все были проамериканские, они ненавидели идеологию и хотели легализовать свое богатство, чтобы передать его своим детям», — заключил Кончаловский, считающий эту тенденцию причиной распада Советского Союза.
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